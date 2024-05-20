«Ювентус» объявил состав на первый матч без Аллегри

На прошлой неделе «Ювентус» выиграл Кубок Италии. Несмотря на завоевание трофея, туринский клуб расстался с Массимилиано Аллегри, который неподобающе вёл себя во время финального матча. В понедельник «старая синьора» под руководством Паоло Монтеро проведёт гостевой матч Серии А против «Болоньи». Стартовый состав «Ювентуса» выглядит так:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Миретти, Локателли, Рабио, Айлинг, Кьеза, Влахович.

Матч «Болонья» - «Ювентус» стартует в 21:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что и «Болонья», и «Ювентус» уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.