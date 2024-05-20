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Чемпионат Италии. Серия А

Фонсека не дал ответ «Лиллю» из-за «Милана»

20 Мая 2024 • 19:31 Комментировать

Будущее главного тренера «Лилля» Паулу Фонсеки остаётся неопределённым. Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, в понедельник Фонсека получил от «Лилля» предложение о продлении контракта. Тем не менее, 51-летний специалист не дал ответ «догам», взяв паузу. Это связано с серьёзным интересом к португальцу со стороны «Милана». В стане «россонери» всё больше склоняются к тому, что именно Фонсека нужен клубу.

До того, как сделать конкретное предложение Фонсеке, «Милану» нужно согласовать вопрос с уходом Стефано Пиоли. «Россонери» придётся выплатить компенсацию в 11,5 миллиона евро нынешнему тренеру и его штабу.

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