Де Дзерби выбрал новый клуб

Роберто де Дзерби покинул «Брайтон» - в воскресенье итальянец провёл последний матч на тренерском мостике «чаек» (поражение от «Манчестер Юнайтед» 0:2). Слухи связывают де Дзерби с целым рядом топовых европейских клубов. Тем временем появилась информация о том, что сам 44-летний специалист надеется стать главным тренером «Милана». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что ранее Роберто де Дзерби работал в родной Италии с довольно скромными клубами, в том числе с «Сассуоло». Теперь специалист может выйти на новый уровень.