​Самарджич забил самый поздний гол в истории Серии А

В 37-м туре итальянского чемпионата «Удинезе» смог уйти от поражения в игре с «Эмполи» только в добавленное арбитром время. Причём добавил арбитр, мягко говоря, немало - Лазар Самарджич реализовал пенальти на 103 минуте 33 секунде, что стало самым поздним голом в высшей лиге итальянского чемпионата Серии А за всё время сбора подробных статистических данных, а это с сезона 2004/2005.

В последнем туре итальянского чемпионата «Удинезе» предстоит сыграть в гостях с «Фрозиноне», это случится 26 мая, в воскресенье. «Удинезе» предстоит бороться за спасение своей прописки в высшей лиге.