​Монтоливо: «Фонсека мне нравится, как и Пиоли»

Бывший футболист «Милана» Риккардо Монтоливо высказался по поводу потенциально нового наставника клуба. Не секрет, что со Стефано Пиоли собираются расстаться, хотя и это ещё окончательно не решено. Одним из кандидатов на его место считают Паулу Фонсеку, Монтоливо считает его хорошим вариантом:

- Я слышал мнение, что Фонсека не является привлекательным вариантом с точки зрения рынка, не очень котируется. Но что это значит? Когда приглашали Пиоли, он тоже не котировался и считалось, что ничего не получится. Мне нравится Фонсека, как и Пиоли, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренирует «Милан» с 2019 года.