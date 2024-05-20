​«Победа над «Миланом» - лучшая в сезоне» - Чалханоглу продолжает сыпать соль на раны

Месть должна быть холодной - Хакан Чалханоглу сполна наслаждается этим чувством в отношении «Милана», расставание с которым, судя по всему, оставило на сердце настоящий рубец, который никак не хочет заживать. Во всяком случае, Чалханоглу часто возвращается к этой теме и подчёркивает удовольствие, которое получает от побед в матчах с «Миланом»:

- Лучший момент сезона? Победа над «Миланом», её мне даровали небеса. Моей целью было выиграть Скудетто, и сделать это красиво, положительно. У нас получилось, - цитирует слова турецкого полузащитника pianetamilan.it.

Чалханоглу покинул «Милан» в 2021 году.