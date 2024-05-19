Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» пробудилась в меньшинстве и дожала «Дженоа»

19 Мая 2024 • 23:38 Комментировать
Рома
1:0
Дженоа
окончен

После трёх неудачных матчей «Роме» было важно дома обыграть «Дженоа», чтобы оторваться от конкурентов, «Лацио». Удивительно, но при общем перевесе «волков», остроты в игре практически не было. Опасным моментом с натяжкой можно назвать атаку во втором тайме, когда Анхелиньо слева навесил, а Ромелу Лукаку головой пробил с отскоком от газона - парировано. На 72-й минуте Леандро Паредес сфолил в центре штрафной и наорал на арбитра, готового показать желтую карточку - удаление сразу. А вот в меньшинстве столичная команда создала гол. Разыгран мяч впереди, навес, и Лукаку в непростой ситуации головой поразил цель - 1:0. В концовке по разу выручили голкиперы после выстрелов Анхелиньо и Руслана Малиновского.

«Рома» идет шестой с отрывом в три очка от «Лацио». Соперник - 11-й.

Протокол игры  
Рома1:0Дженоа
(1:0) Лукаку Ромелу79'  
Свилар МилеЧелик ЗекиЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванАнхелиньо Хосе 81' (Манчини Джанлука ( 81') Бове ЭдоардоПаредес Леандро  72'  72'Кристанте БрианБальданци Томмазо 63' (Дибала Пауло ( 63'Абрахам Тэмми 90') Лукаку Ромелу  79' 90' (Кристенсен Расмус ( 90') Пеллегрини Лоренцо 63' (Эль-Шаарави Стефан ( 63')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаПатрисиу РуйАзмун СердарХёйсен ДинАуа УссемКошта ЖоауСмоллинг Крис
Мартинес ХосепВольякко Алессандро 81' (Малиновский Руслан ( 81') Де Винтер КониВаскес ХоанСпенс ДжедФрендруп Мортен 90' (Анкей Дэвид ( 90') Бадель Милан 81' (Оливейра Витор ( 81') Стротман Кевин 67' (Гудмундссон Альберт ( 67') Кариколь АаронЭкубан Калеб 67' (Торсбю Мортен ( 67') Ретеги Матео
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаМаттурро АланСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоБохинен ЭмильСабелли СтефаноБани Маттиа
19 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Дженоа

Новости по матчу

Сегодня, 19 Мая
00:57
Качественный прогноз и ставка на матч Рома – Дженоа чемпионата Италии – 19 мая 2024
18 Мая
13:37
Прогноз на точный счёт матча Рома — Дженоа чемпионата Италии — 19 мая 2024
15 Мая
12:46
«Ювентус» решительно настроен заполучить форварда «Дженоа»
10:49
«Челси» повесил ценник на Лукаку
13 Мая
10:32
Смоллинг может покинуть «Рому», игрок не входит в планы де Росси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Фрозиноне Фрозиноне
0
1
2.46 3.55 2.60
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Эмполи Эмполи
1
1
2.10 3.35 3.40
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1
1
1.56 4.10 5.40
Видео
Окончен
Рома Рома
Дженоа Дженоа
1
0
1.53 4.00 6.00
Видео
20.05.24 в 19:30
Салернитана Салернитана
Верона Верона
4.50 3.75 1.72
Видео
20.05.24 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
2.39 3.15 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Мая
23:38 · Италия. Серия А
«Рома» пробудилась в меньшинстве и дожала «Дженоа»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Козлов может перебраться в Серию А слухи
20:59 · Италия. Серия А
«Интер» ушёл от поражения в матче с «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:19 · Италия. Серия А
«Барселона» и Мотта – предложения не было
18:08 · Италия. Серия А
«Удинезе» чудом не проиграл конкурентам из «Эмполи», «Сассуоло» вылетел
18:00 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» обыграл «Монцу» и отдалился от зоны вылета
17:55 · Италия. Серия А
«Интер» озвучил состав на игру с «Лацио»
16:05 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется игроком «Униона»
15:28 · Италия. Серия А
«Кальяри» выиграл у «Сассуоло» битву за выживание
15:13 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались об интересе к Ваноли
14:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука допустил возвращение игрока «Аталанты» в Россию
11:55 · Италия. Серия А
Клуб Серии А предложил двухлетний контракт экс-тренеру «Спартака»
11:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал тренера до конца сезона официально
09:24 · Италия. Серия А
Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»
Все новости
Рекомендуем