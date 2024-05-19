«Рома» пробудилась в меньшинстве и дожала «Дженоа»

После трёх неудачных матчей «Роме» было важно дома обыграть «Дженоа», чтобы оторваться от конкурентов, «Лацио». Удивительно, но при общем перевесе «волков», остроты в игре практически не было. Опасным моментом с натяжкой можно назвать атаку во втором тайме, когда Анхелиньо слева навесил, а Ромелу Лукаку головой пробил с отскоком от газона - парировано. На 72-й минуте Леандро Паредес сфолил в центре штрафной и наорал на арбитра, готового показать желтую карточку - удаление сразу. А вот в меньшинстве столичная команда создала гол. Разыгран мяч впереди, навес, и Лукаку в непростой ситуации головой поразил цель - 1:0. В концовке по разу выручили голкиперы после выстрелов Анхелиньо и Руслана Малиновского.

«Рома» идет шестой с отрывом в три очка от «Лацио». Соперник - 11-й.