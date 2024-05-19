«Интер» ушёл от поражения в матче с «Лацио»

В предпоследнем туре Серии А «Интер» принимал «Лацио». Маркус Тюрам в дебюте оказался один на один с голкипером, который закрыл собой весь створ и отразил удар. В ответ Валентин Кастельянос слева прорвался к воротам и попал в дальний угол ворот, но гол отменяется - вне игры. Федерико Димарко с линии штрафной целился в дальнюю часть ворот - парировано. В конце первого тайма Даити Камада стрельнул в створ, а закрытый игроками голкипер не среагировал - 0:1.

Матиас Весино из пределов штрафной атаковал в дальний угол - рядом с каркасом. В концовке «Интер» смог забить в чужие ворота, Алексис Санчес с правого края поля доставил мяч к дальней штанге, где Дензел Дюмфрис выпрыгнул выше опекуна и головой поразил цель.

«Лацио» делит шестое место с «Ромой», проведя на одну игру больше. «Интер» в любом случае финиширует первым.