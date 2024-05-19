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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» ушёл от поражения в матче с «Лацио»

19 Мая 2024 • 20:59 Комментировать
Интер Милан
1:1
Лацио
окончен

В предпоследнем туре Серии А «Интер» принимал «Лацио». Маркус Тюрам в дебюте оказался один на один с голкипером, который закрыл собой весь створ и отразил удар. В ответ Валентин Кастельянос слева прорвался к воротам и попал в дальний угол ворот, но гол отменяется - вне игры. Федерико Димарко с линии штрафной целился в дальнюю часть ворот - парировано. В конце первого тайма Даити Камада стрельнул в створ, а закрытый игроками голкипер не среагировал - 0:1.

Матиас Весино из пределов штрафной атаковал в дальний угол - рядом с каркасом. В концовке «Интер» смог забить в чужие ворота, Алексис Санчес с правого края поля доставил мяч к дальней штанге, где Дензел Дюмфрис выпрыгнул выше опекуна и головой поразил цель.

«Лацио» делит шестое место с «Ромой», проведя на одну игру больше. «Интер» в любом случае финиширует первым.

Протокол игры  
Интер Милан1:1Лацио
  32'Камада Даити (0:1)
(1:1) Дюмфрис Дензел87'  
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби ФранческоБастони Алессандро 64' (Аугусто Карлос ( 64') Дармиан Маттео 64' (Фраттези Давиде ( 64') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 77' (Санчес Алексис ( 77') Мхитарян Генрих 64' (Дюмфрис Дензел ( 64') Димарко Федерико 77' (Бушанан Тажон ( 77') Тюрам МаркусМартинес Лаутаро
Запасные: Арнаутович МаркоСенси СтефаноАудеро ЭмильДе Врей СтефанБиссекк Янн-АурельАслани КристьянКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
Проведель ИванПатрикКазале Николо  52'Хила Марио 78' (Катальди Данило ( 78') Марушич АдамПеллегрини Лука 66' (Хюсай Эльсейд ( 66') Весино МатиасРовелла Николо 66' (Гендузи Маттео ( 66') Камада Даити 72' (Альберто Луис ( 72') Дзакканьи Маттиа 72' (Андерсон Фелипе ( 72') Кастельянос Валентин
Запасные: Мандас ХристосПедро РодригесИсаксен ГуставИммобиле ЧироГонсалес ДиегоЛаццари Мануэль
19 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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