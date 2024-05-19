«Барселона» и Мотта – предложения не было

В прессе появлялась информация о том, что Тьяго Мотта предложил свои услуги «Барселоне». Ранее сообщалось о возможном расставании каталонского клуба с Хави по завершению текущего сезона.

Тем временем испанское издание Sport связалось с окружением Мотты. Представитель молодого тренера Алессандро Канови отрицает контакты с «Барселоной».

В то же время Канови отметил, что предлагать себя клубам не соответствует стилю Мотты. В настоящий момент тренер сосредоточен на завершении сезона с «Болоньей». Команда, как известно, смогла пройти в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является большим успехом.