«Удинезе» чудом не проиграл конкурентам из «Эмполи», «Сассуоло» вылетел

Конкуренты в битве за выживание, «Удинезе» и «Эмполи», в очном матче почти не били по воротам - один удар в створ за чистые 90 минут. В конце первого тайма Юссеф Мале отличился у гостей, но ВАР отменил гол - нарушение. На последней минуте неожиданный шанс для гостей - Николо Камбьяги сбит в штрафной, и Мбайе Ньянг открыл счет с пенальти - 0:1. На 12-й добавленной минуте арбитр назначил 11-метровый в другие ворота за фол на Мартине Пайеро. Лазар Самарджич реализовал свой шанс - 1:1.

Гости могли рвануть на 15-е место, но остаются третьими с конца, «Удинезе» рядом, имея на очко больше. Также этот результат окончательно отправил «Сассуоло» в Серию Б.