«Удинезе» чудом не проиграл конкурентам из «Эмполи», «Сассуоло» вылетел

Конкуренты в битве за выживание, «Удинезе» и «Эмполи», в очном матче почти не били по воротам - один удар в створ за чистые 90 минут. В конце первого тайма Юссеф Мале отличился у гостей, но ВАР отменил гол - нарушение. На последней минуте неожиданный шанс для гостей - Николо Камбьяги сбит в штрафной, и Мбайе Ньянг открыл счет с пенальти - 0:1. На 12-й добавленной минуте арбитр назначил 11-метровый в другие ворота за фол на Мартине Пайеро. Лазар Самарджич реализовал свой шанс - 1:1.
Гости могли рвануть на 15-е место, но остаются третьими с конца, «Удинезе» рядом, имея на очко больше. Также этот результат окончательно отправил «Сассуоло» в Серию Б.
Протокол игры
|90' Самарджич Лазар (1:1)
|90'Ньянг М'Байе (0:1)
Окойе Мадука•Кристенсен Томас•Бийол Яка•Перес Неуэн• 35'Эхизибуэ Кингсли55' (Эбоселе Фести (55') •Камара Хассан87' (Саррага Ойер (87') •Уолас Соуза87' (Феррейра Жоау (87') •Пайеро Мартин•Самарджич Лазар•Саксесс Исаак7' (Бреннер (7'•Дэвис Кинан55') •Лукка Лоренцо
Каприле Элия•Берешиньски Бартош59' (Фаццини Якопо (59') •Исмайли Ардиан• 64'Луперто Себастьяно•Гьяси Эммануэль• 75'Бастони Симоне 54'59' (Валюкевич Себастьян (59') •Грасси Альберто 4'80' (Марин Рэзван (80') • 90'Мале Юссеф•Пеццелла Джузеппе•Черри Альберто30' (Ньянг М'Байе (30') •Канчельери Маттео81' (Камбьяги Николо (81')
19 мая. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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