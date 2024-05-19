«Фрозиноне» обыграл «Монцу» и отдалился от зоны вылета

В предпоследнем туре Серии А «Монца» принимала «Фрозиноне», рискующий вылететь во второй дивизион. На девятой минуте Абду Арруи выдал результативный пас на Валида Хеддиру, который отличился ударом головой в упор - 0:1. Арруи мог и сам отличиться, но вратарь парировал опасный удар. Матиас Соуле едва не отличился, но мяч прилетел в штангу.

Эта победа позволила «Фрозиноне» взмыть на 15-е место, соперник - 12-й.