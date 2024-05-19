«Фрозиноне» обыграл «Монцу» и отдалился от зоны вылета

В предпоследнем туре Серии А «Монца» принимала «Фрозиноне», рискующий вылететь во второй дивизион. На девятой минуте Абду Арруи выдал результативный пас на Валида Хеддиру, который отличился ударом головой в упор - 0:1. Арруи мог и сам отличиться, но вратарь парировал опасный удар. Матиас Соуле едва не отличился, но мяч прилетел в штангу.
Эта победа позволила «Фрозиноне» взмыть на 15-е место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|9'Хеддира Валид (0:1)
Соррентино Алессандро•Биринделли Самуэле79' (Перейра Педру II (79') •Мари Пабло•Иццо Армандо46' (Дзербин Алессио (46') •Кирьякопулос Георгиос46' (Карбони Валентин (46') •Бондо Уоррен 28'46' (Д'Амброзио Данило (46') •Гальярдини Роберто•Кольпани Андреа•Пессина Маттео•Мота Дани66' (Капрари Джанлука (66') •Джурич Милан II
Черофолини Микеле•Лирола Поль•Романьоли Симоне•Околи Меме•Цортеа Надир•Валери Эмануэле•Брешианини Марко•Барренечеа Энцо86' (Чуни Марвин (86') •Соуле Матиас 47'90' (Баэс Хайме (90') •Арруи Абду72' (Джелли Франческо (72') • 90'Хеддира Валид86' (Рейньер Жезус (86')
19 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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