«Интер» озвучил состав на игру с «Лацио»

В воскресенье «Интер» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лацио». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Футболисты «Интера» и «Лацио» услышат стартовый свисток арбитра в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Как известно, «Интер» ещё несколько недель назад оформил титул чемпиона Италии.