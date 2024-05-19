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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» озвучил состав на игру с «Лацио»

19 Мая 2024 • 17:55 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
1 1.68 X 4.30 2 4.90
Через 0 ч. 9 мин.

В воскресенье «Интер» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лацио». Рулевой миланской команды Симоне Индзаги принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Футболисты «Интера» и «Лацио» услышат стартовый свисток арбитра в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.  

Как известно, «Интер» ещё несколько недель назад оформил титул чемпиона Италии.

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Интер Милан

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ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
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