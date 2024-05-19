«Лацио» интересуется игроком «Униона»

Римский «Лацио» интересуется защитником берлинского «Униона» и сборной Германии Робином Госенсом.

Как сообщает интернет-издание Sky Sports DE, ещё несколько клубов интересовались игроком, но сведения о них не раскрываются.

Трансфер летом возможен, хотя пока что соглашений нет ни с одним клубом. Сначала будут проведены переговоры с «Унионом».

Ранее «Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона чемпионата Германии.

Госенс выступает за «Унион Берлин» с лета 2023 года. В этом сезоне футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.