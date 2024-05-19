«Кальяри» выиграл у «Сассуоло» битву за выживание

В 37-м туре Серии А «Сассуоло» и «Кальяри» рубились за выживание. Статус матча, судя по всему, отрицательно сказался на количестве моментов, и за 90 минут соперники попали в створ лишь трижды. На 71-й минуте Альберто Доссена помог Маттео Прати забить такой важный гол - 0:1. А на 90-й Джандука Лападула получил по ногам в штрафной и сам реализовал пенальти, при этом у голкипера были шансы спасти команду. Напоследок Матеус Энрике был удален с поля, но это ничего не решало.
0:2, «Кальяри» уже в четырех очках над зоной вылета, соперник - второй с конца.
Протокол игры
|71'Прати Маттео (0:1)
|90'Лападула Джанлука (0:2)
Консильи Андреа•Нето Руан63' (Педерсен Маркус II (63') •Эрлич Мартин20' (Кумбулла Мараш (20') •Феррари Джанмарко•Миссори Филиппо46' (Дефрель Грегоре (46') •Энрике Матеус• 90'Рачич Урош57' (Болока Даниэль (57') •Торстведт Кристиан 54'57' (Обьянг Педро (57') •Дойг Джош•Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа 79'
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Доссена Альберто• 76'Ауджелло Томмазо86' (Оберт Адам (86') •Нандес Найтан89' (Ди Пардо Алессандро (89') •Сулемана Ибрахим•Дейола Алессандро 61'67' (Прати Маттео (67') •Гаэтано Джанлука67' (Виола Николас (67') •Шомуродов Элдор46' (Лувумбу Зито (46') •Лападула Джанлука
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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