«Кальяри» выиграл у «Сассуоло» битву за выживание

В 37-м туре Серии А «Сассуоло» и «Кальяри» рубились за выживание. Статус матча, судя по всему, отрицательно сказался на количестве моментов, и за 90 минут соперники попали в створ лишь трижды. На 71-й минуте Альберто Доссена помог Маттео Прати забить такой важный гол - 0:1. А на 90-й Джандука Лападула получил по ногам в штрафной и сам реализовал пенальти, при этом у голкипера были шансы спасти команду. Напоследок Матеус Энрике был удален с поля, но это ничего не решало.

0:2, «Кальяри» уже в четырех очках над зоной вылета, соперник - второй с конца.