В «Торино» высказались об интересе к Ваноли

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном назначении бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что туринский клуб уже предложил Ваноли подписать двухлетний контракт.

«Рассматривает ли «Торино» назначение Ваноли? Мы оцениваем всех кандидатов», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Прямо сейчас Ваноли возглавляет «Венецию», выступающую с итальянской Серии Б. По итогам текущего сезона этой команде удалось пробиться в стыковые матчи за право выхода в Серию А.

Отметим, что в 2022 году Ваноли привёл «Спартак» к победе в Кубке России.