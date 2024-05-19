Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» высказались об интересе к Ваноли

19 Мая 2024 • 15:13 Комментировать
Аталанта
...
Торино
26.05 19:00

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном назначении бывшего наставника «Спартака» Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что туринский клуб уже предложил Ваноли подписать двухлетний контракт.

«Рассматривает ли «Торино» назначение Ваноли? Мы оцениваем всех кандидатов», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Прямо сейчас Ваноли возглавляет «Венецию», выступающую с итальянской Серии Б. По итогам текущего сезона этой команде удалось пробиться в стыковые матчи за право выхода в Серию А.

Отметим, что в 2022 году Ваноли привёл «Спартак» к победе в Кубке России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торино Паоло Ваноли Давиде Ваньяти ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТАЛАНТА ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук»
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч» Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Кальяри Кальяри
0
2
2.19 3.60 3.00
Видео
Перерыв
Монца Монца
Фрозиноне Фрозиноне
0
1
2.46 3.55 2.60
Видео
Перерыв
Удинезе Удинезе
Эмполи Эмполи
0
0
2.10 3.35 3.40
Видео
19.05.24 в 19:00
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.56 4.10 5.40
Видео
19.05.24 в 21:45
Рома Рома
Дженоа Дженоа
1.53 4.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
16:05 · Италия. Серия А
«Лацио» интересуется игроком «Униона»
15:28 · Италия. Серия А
«Кальяри» выиграл у «Сассуоло» битву за выживание
15:13 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались об интересе к Ваноли
14:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Миранчука допустил возвращение игрока «Аталанты» в Россию
11:55 · Италия. Серия А
Клуб Серии А предложил двухлетний контракт экс-тренеру «Спартака»
11:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал тренера до конца сезона официально
09:24 · Италия. Серия А
Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»
04:32 · Италия. Серия А
​«Торино» забил три мяча «Милану» в матче Серии А впервые за 65 лет
03:47 · Италия. Серия А
Пиоли: «Хороший чемпионат, но плохая Европа»
01:53 · Италия. Серия А
​Пиоли: «У меня ещё год контракта»
01:17 · Италия. Серия А
​Данило напутствовал Аллегри: «Ты никогда не сдавался»
01:01 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Пропустили трижды с четырёх ударов»
18 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Милан» пропустил три мяча от «Торино»
22:21 · Италия. Серия А
«Аталанта» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
21:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Все новости
Рекомендуем