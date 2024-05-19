Клуб Серии А предложил двухлетний контракт экс-тренеру «Спартака»

Паоло Ваноли, ранее возглавлявший «Спартак», возглавит клуб Серии А.

Как пишет Николо Скира, известный итальянский журналист, Ваноли станет главным тренером «Торино». Отмечается, что клуб уже сделал 51-летнему специалисту предложение возглавить команду и предложил контракт сроком на два сезона.

Отметим, сейчас Ваноли возглавляет «Венецию», клуб имеет шансы выйти в Серию А по итогам стыковых матчей.

Ваноли ранее тренировал «Спартак» и смог выиграть с «красно-белыми» Кубок России в 2022 году.

«Торино» имеет в своей копилке 53 очка и идёт на девятом месте в таблице чемпионата Италии.