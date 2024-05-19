Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» назвал тренера до конца сезона официально

19 Мая 2024 • 11:37 Комментировать

52-летний специалист Паоло Монтеро, ранее работавший в молодежной команде туринского «Ювентуса», возглавил первую команду после увольнения Массимилиано Аллегри. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «старой синьоры».

Таким образом, Монтеро будет руководить командой в двух последних играх сезона – против «Болоньи» и «Монцы».

Напомним, что Аллегри был отправлен в отставку 17 апреля после триумфа клуба в Кубке Италии. Специалист занимал пост наставника команды с 2021 года.

За два тура до окончания Серии А «Ювентус» с 67 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Паоло Монтеро
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Бавария» определилась с тренером Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Миллер выбрал наказание игрокам «Зенита», если клуб не выиграет трофей «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе»
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.05.24 в 13:30
Сассуоло Сассуоло
Кальяри Кальяри
2.19 3.60 3.00
Видео
19.05.24 в 16:00
Монца Монца
Фрозиноне Фрозиноне
2.46 3.55 2.60
Видео
19.05.24 в 16:00
Удинезе Удинезе
Эмполи Эмполи
2.10 3.35 3.40
Видео
19.05.24 в 19:00
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.56 4.10 5.40
Видео
19.05.24 в 21:45
Рома Рома
Дженоа Дженоа
1.53 4.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
11:55 · Италия. Серия А
Клуб Серии А предложил двухлетний контракт экс-тренеру «Спартака»
11:37 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал тренера до конца сезона официально
09:24 · Италия. Серия А
Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»
04:32 · Италия. Серия А
​«Торино» забил три мяча «Милану» в матче Серии А впервые за 65 лет
03:47 · Италия. Серия А
Пиоли: «Хороший чемпионат, но плохая Европа»
01:53 · Италия. Серия А
​Пиоли: «У меня ещё год контракта»
01:17 · Италия. Серия А
​Данило напутствовал Аллегри: «Ты никогда не сдавался»
01:01 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Пропустили трижды с четырёх ударов»
18 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Милан» пропустил три мяча от «Торино»
22:21 · Италия. Серия А
«Аталанта» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
21:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
20:19 · Италия. Серия А
Наставник «Фиорентины» высказался об интересе «Наполи»
20:18 · Италия. Серия А
Миранчук оформил ассист в матче с «Лечче»
18:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
11:52 · Италия. Серия А
Аллегри пока не рассматривает предложения из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем