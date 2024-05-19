52-летний специалист Паоло Монтеро, ранее работавший в молодежной команде туринского «Ювентуса», возглавил первую команду после увольнения Массимилиано Аллегри. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «старой синьоры».

Таким образом, Монтеро будет руководить командой в двух последних играх сезона – против «Болоньи» и «Монцы».

Напомним, что Аллегри был отправлен в отставку 17 апреля после триумфа клуба в Кубке Италии. Специалист занимал пост наставника команды с 2021 года.

За два тура до окончания Серии А «Ювентус» с 67 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.