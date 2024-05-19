Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»

Наставник «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.

«У клуба будет своя стратегия и понимание того, что нужно делать, чтобы оживить команду и вернуть ее на достойное место.

Квара — важный игрок, он молод и временами не показывает свой уровень. Но когда у игрока качество выше среднего, ему нужно дать время для роста. На мой взгляд, он почти чемпион», — цитирует специалиста издание Football Italia.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Хвича провел 33 матча в Серии А, где забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.