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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»

19 Мая 2024 • 09:24 Комментировать
Наполи
...
Лечче
26.05 19:00

Наставник «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.

«У клуба будет своя стратегия и понимание того, что нужно делать, чтобы оживить команду и вернуть ее на достойное место.

Квара — важный игрок, он молод и временами не показывает свой уровень. Но когда у игрока качество выше среднего, ему нужно дать время для роста. На мой взгляд, он почти чемпион», — цитирует специалиста издание Football Italia.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Хвича провел 33 матча в Серии А, где забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

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Наполи Хвича Кварацхелия Франческо Кальцона ещё теги

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