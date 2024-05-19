​«Торино» забил три мяча «Милану» в матче Серии А впервые за 65 лет

В предпоследнем туре итальянского чемпионата Серии А «Торино» нанёс поражение «Милану» со счётом 3:1, после чего оказалось, что день стал историческим.

Дело в том, что три мяча в ворота «Милана» в матче чемпионата Италии «Торино» не мог забить с 26 апреля 1959 года, причём вне зависимости от того, проводил ли туринский клуб домашний матч либо выездной.

Тогда матч закончился со счётом 3:3 - и вот, спустя 65 лет и 22 дня, туринцы снова забили три мяча в ворота «россонери».

В последнем туре итальянского чемпионата Серии А «Торино» сыграет на выезде с «Аталантой». Это случится 26 мая.