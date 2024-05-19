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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Хороший чемпионат, но плохая Европа»

19 Мая 2024 • 03:47 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команда провела достаточно хороший чемпионат в Серии А, несмотря на то, что она ни разу, начиная с поражения от «Интера» со счётом 1:5 в четвёртом туре, не смотрелась конкурентом подопечным Симоне Индзаги:

- Мы были в не самой простой ситуации, но смогли провести хороший чемпионат. Европа разочаровала, - заявил Стефано Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» сперва вылетел после группового раунда Лиги чемпионов, а затем потерпел неудачу в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии в Лиге Европы с «Ромой».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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