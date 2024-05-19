Пиоли: «Хороший чемпионат, но плохая Европа»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что его команда провела достаточно хороший чемпионат в Серии А, несмотря на то, что она ни разу, начиная с поражения от «Интера» со счётом 1:5 в четвёртом туре, не смотрелась конкурентом подопечным Симоне Индзаги:

- Мы были в не самой простой ситуации, но смогли провести хороший чемпионат. Европа разочаровала, - заявил Стефано Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» сперва вылетел после группового раунда Лиги чемпионов, а затем потерпел неудачу в двухматчевом четвертьфинальном противостоянии в Лиге Европы с «Ромой».