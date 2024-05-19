​Пиоли: «У меня ещё год контракта»

После того, как «Милан» снова проиграл, на сей раз уже «Торино», снова возобновились разговоры о будущем Стефано Пиоли - хотя справедливым было бы заметить, что они и не утихали с момента вылета из Лиги Европы. Между тем сам Стефано рассказал, что у него есть ещё год контракта и заканчивать его досрочно он не собирается:

- Я не вёл никаких переговоров ни с каким другим клубом, из любви к «Милану» и тифози. У меня есть ещё год контракта, когда настанет момент принимать какие-то решения, я скажу вам. Пять лет прошли красиво и интенсивно, - заявил Пиоли, слова которого цитирует pianetamilan.it.