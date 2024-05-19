​Данило напутствовал Аллегри: «Ты никогда не сдавался»

Массимилиано Аллегри перестал исполнять должность главного тренера туринского «Ювентуса», руководство клуба уволило его, несмотря на победу в Кубке Италии. Защитник туринского клуба Данило счёл нужным сделать реверанс в сторону Аллегри. Он похвалил его за то, что он «никогда не сдавался».

- В последние три года у клуба было много сложных моментов, но тренерский штаб не сдавался, и не позволял другим опускать руки. Это и означает «Ювентус». Спасибо, тренер! - написал Данило.

Напомним, что Массимилиано Аллегри тренировал туринский «Ювентус» во втором своём пришествии с 2021 года.