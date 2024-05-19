​Пиоли: «Пропустили трижды с четырёх ударов»

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли посетовал на невезение по итогам матча с «Торино» в рамках 37-го тура итальянского чемпионата. Его команда пропустила трижды, что Пиоли считает несправедливым:

- Получили три гола из четырёх ударов по нашим воротам. Два гола в первом тайме в итоге сделали разницу, потом уже было трудно отыграться, хотя матч был равным. Они лучше использовали свои моменты. А третий гол сразу после перерыва вообще всё усложнил, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В последнем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» примет дома «Салернитану».