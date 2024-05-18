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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» пропустил три мяча от «Торино»

18 Мая 2024 • 23:45 Комментировать
Торино
3:1
Милан
окончен

Досрочно занявший второе место «Милан» гостил у «Торино» в матче 37-го тура Серии А. В середине первого тайма Рикардо Родригес прорвался по левому флангу и доставил мяч в штрафную на Дувана Сапату, который головой поразил правую часть ворот. Зеркальная атака прошла у «Торино» под конец тайма, Рауль Белланова навесил на Ивана Илича, которому не помешали удвоить счет после выигранного единоборства в воздухе. Родригес и сам отличился сразу после перерыва, издали запустив мяч в левую девятку. Кристиан Пулишич со средней дистанции запустил мяч в перекладину. Он же вскоре заработал пенальти, а Исмаэль Беннасер развел голкипера и мяч по углам.

«Торино» вышел на девятое место по итогам поединка.

Протокол игры  
Торино3:1Милан
(1:0) Сапата Дуван26'  
(2:0) Илич Иван40'  
(3:0) Родригес Рикардо46'  
  55'Беннасер Исмаэль (3:1)
Милинкович-Савич ВаняТамез АдриенБуонджорно Алессандро 80' (Ловато Маттео ( 80') Масина АдамБелланова Рауль 74' (Лазаро Валентино ( 74') Родригес Рикардо 61' (Войвода Мергим ( 61') Линетти КарольИлич ИванРиччи Самуэле  90'Сапата ДуванПеллегри Пьетро 74' (Санабрия Антонио ( 74')
Запасные: Сазонов СабаСавва ЗаннетосОкереке ДавидДеллавалле АлессандроДжемелло ЛукаДжиджи КоффиСильва ХонатанПопа МихайКабич Урош
Спортьелло МаркоКалюлю ПьерТиав МаликТомори Фикайо  76'Терраччано Филиппо 65' (Флоренци Алессандро ( 65') Муса Юнус 77' (Жиру Оливье ( 77') Беннасер Исмаэль 78' (Побега Томмазо ( 78') Рейндерс ТиджаниПулишич КристианЙович ЛукаОкафор Ноа 61' (Леау Рафаэл ( 61')
Запасные: Кальдара МаттиаМеньян МайкАдли ЯсинМиранте АнтониоКалабрия ДавидеДзероли КевинБартезаги Давиде
18 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино

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