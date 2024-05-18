«Милан» пропустил три мяча от «Торино»

Досрочно занявший второе место «Милан» гостил у «Торино» в матче 37-го тура Серии А. В середине первого тайма Рикардо Родригес прорвался по левому флангу и доставил мяч в штрафную на Дувана Сапату, который головой поразил правую часть ворот. Зеркальная атака прошла у «Торино» под конец тайма, Рауль Белланова навесил на Ивана Илича, которому не помешали удвоить счет после выигранного единоборства в воздухе. Родригес и сам отличился сразу после перерыва, издали запустив мяч в левую девятку. Кристиан Пулишич со средней дистанции запустил мяч в перекладину. Он же вскоре заработал пенальти, а Исмаэль Беннасер развел голкипера и мяч по углам.
«Торино» вышел на девятое место по итогам поединка.
Протокол игры
|(1:0) Сапата Дуван26'
|(2:0) Илич Иван40'
|(3:0) Родригес Рикардо46'
|55'Беннасер Исмаэль (3:1)
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен•Буонджорно Алессандро80' (Ловато Маттео (80') •Масина Адам•Белланова Рауль74' (Лазаро Валентино (74') •Родригес Рикардо61' (Войвода Мергим (61') •Линетти Кароль•Илич Иван•Риччи Самуэле• 90'Сапата Дуван•Пеллегри Пьетро74' (Санабрия Антонио (74')
Спортьелло Марко•Калюлю Пьер•Тиав Малик•Томори Фикайо• 76'Терраччано Филиппо65' (Флоренци Алессандро (65') •Муса Юнус77' (Жиру Оливье (77') •Беннасер Исмаэль78' (Побега Томмазо (78') •Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан•Йович Лука•Окафор Ноа61' (Леау Рафаэл (61')
18 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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