«Милан» пропустил три мяча от «Торино»

Досрочно занявший второе место «Милан» гостил у «Торино» в матче 37-го тура Серии А. В середине первого тайма Рикардо Родригес прорвался по левому флангу и доставил мяч в штрафную на Дувана Сапату, который головой поразил правую часть ворот. Зеркальная атака прошла у «Торино» под конец тайма, Рауль Белланова навесил на Ивана Илича, которому не помешали удвоить счет после выигранного единоборства в воздухе. Родригес и сам отличился сразу после перерыва, издали запустив мяч в левую девятку. Кристиан Пулишич со средней дистанции запустил мяч в перекладину. Он же вскоре заработал пенальти, а Исмаэль Беннасер развел голкипера и мяч по углам.

«Торино» вышел на девятое место по итогам поединка.