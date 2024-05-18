«Аталанта» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В субботу команда Гасперини в гостях обыграла «Лечче» со счётом 2:0, Миранчук не забил, но отметился результативной передачей. В активе клуба из Бергамо стало 66 баллов, команда находится на пятой позиции в таблице итальянского чемпионата. Это означает, что «Аталанта» гарантированно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Миранчук в текущем сезоне провёл за «Аталанту» 25 матчей в Серии А, забил три гола и сделал шесть результативных передач.