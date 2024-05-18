Голевой пас Миранчука в придачу: «Аталанта» разобралась с «Лечче» между двумя финалами

В предпоследнем туре чемпионата Италии «Аталанта» сражалась с «Лечче». Алексей Миранчук появился в стартовом составе бергамасков.

В среду «Аталанта» упустила возможность взять трофей. Команда Джан Пьеро встретилась в финале Кубка Италии с «Ювентусом» и потерпела там от него поражение по аналогии с 2021 годом. А в Серии A «Аталанте» желательна была победа над «Лечче» в свете борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

Алексей Миранчук, вышедший в стартовом составе, уже на третьей минуте заставил комментаторов матча громко произносить его фамилию. В левый угол пробил россиянин из-за пределов штрафной площадки – Фальконе кинулся в нужную сторону и отвёл угрозу. Вскоре вратарь «Лечче» справился и с попыткой Пашалича с куда более близкой дистанции.

«Аталанта» привычно много владела мячом, но извлекала из этого мало явных моментов. Попытки были у неё в основном с приличных дистанций. Скамакка и Туре не ставили неразрешимых задач перед Фальконе. Либо же Джанлука выше створа направлял мяч. У хозяев Крстович сместился справа и нанёс накрытый удар, а Доргу забил из офсайда.

Перерыв благотворно повлиял на бергамасков. Гости отряхнулись и удачно вернулись на поле из раздевалки. 48-я минута стала счастливой для де Кетеларе. Запустил его в прорыв Скамакка по левой зоне атаки. Вывалился Шарль один на один с Фальконе и не промахнулся, переместил мяч в ближний угол (0:1).

Скамакке вскоре довелось почувствовать себя и автором гола, а ассист образовался у Миранчука. С правого фланга навесил Алексей с углового, и Скамакка головой послал мяч в сетку мимо ошибившегося на выходе Фальконе (0:2). Близок и крупный счёт был, однако Хин не попал головой в девятку после новой подачи Миранчука с корнера.

Игра увязла в скуке. Впрочем, Алексей мог оформить ещё один голевой пас, но Скальвини с подступов к штрафной не попал в ворота. В последнюю десятиминутку «жёлто-красным» удалось создать опасный момент со штрафного. Пикколи приложился прямым низовым ударом и угодил в левую штангу.

Миранчук, кстати, весь матч провёл, что редко с ним бывает. «Аталанта» увозит победу из Лечче, набирает 66 очков и переключается на Лигу Европы. 23 мая команда Джан Пьеро Гасперини схлестнётся в Дублине в финале этого еврокубка с доселе непобедимым в текущем сезоне леверкузенским «Байером».

Кирилл Иванцов