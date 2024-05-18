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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Фиорентины» высказался об интересе «Наполи»

18 Мая 2024 • 20:19 Комментировать

Винченцо Итальяно, рулевой «Фиорентины», рассказал об интересе к нему со стороны «Наполи».

- По-моему, тем летом президент «Наполи» позвонил в клуб, но ему не разрешили связаться со мной, поэтому он не стал действовать дальше. Де Лаурентис вёл себя как джентльмен, у меня большое уважение к нему, и оно только возросло, как я об этом узнал, - цитируют главного тренера «Фиорентины» итальянские СМИ.

«Наполи» в этом сезоне сменил трёх тренеров. Сейчас команду возглавляет Фраческо Кальцона, но и он, скорее всего, будет уволен из клуба этим летом.

«Наполи» в 37 турах набрал 52 очка и идёт на девятом месте в таблице. Неаполетанцы в заключительном туре встретятся с «Лечче», игра пройдёт 26 мая.

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