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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук оформил ассист в матче с «Лечче»

18 Мая 2024 • 20:18 Комментировать
Лечче
0:2
Аталанта
1 5.00 X 3.90 2 1.73
2-й тайм

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал на свой счёт результативную передачу в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Лечче».

Встреча между командами проходит в эти минуты. Стоит сказать, что Миранчук появился на поле в стартовом составе «Аталанты».

На 53-й минуте россиянин выполнил подачу с углового точно на Джанлуку Скамакку, который головой отправил мяч в сетку.

Для Миранчука данная голевая передача стала уже 12-й в 40 матчах текущего сезона. Кроме того, на счету хавбека четыре забитых мяча.

Следить за всеми событиями поединка «Лечче» - «Аталанта» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛЕЧЧЕ АТАЛАНТА
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