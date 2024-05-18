Миранчук оформил ассист в матче с «Лечче»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал на свой счёт результативную передачу в матче 37-го тура чемпионата Италии с «Лечче».

Встреча между командами проходит в эти минуты. Стоит сказать, что Миранчук появился на поле в стартовом составе «Аталанты».

На 53-й минуте россиянин выполнил подачу с углового точно на Джанлуку Скамакку, который головой отправил мяч в сетку.

Для Миранчука данная голевая передача стала уже 12-й в 40 матчах текущего сезона. Кроме того, на счету хавбека четыре забитых мяча.

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