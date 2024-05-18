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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри пока не рассматривает предложения из Саудовской Аравии

18 Мая 2024 • 11:52 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
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20.05 21:45

Уже бывший тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока не рассматривает предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира.

Напомним, после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0), Аллегри угрожал директору Tuttosport. В пятницу вечером руководство «старой синьоры» объявило о немедленном увольнении итальянского специалиста, хотя до конца сезона осталось сыграть ещё два матча.

Ранее Аллегри связывали с назначением в «Наполи», но никаких продвижений пока не наблюдается. Известно, что в данный промежуток времени Массимилиано не намерен переезжать в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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