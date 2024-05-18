Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пирло ответил на вопрос об увольнении Аллегри

18 Мая 2024 • 11:37 Комментировать

Главный тренер генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло высказался об увольнении Массимилиано Аллегри с поста рулевого туринского «Ювентуса».

«Думаю, сейчас не самое подходящее время для обсуждения этого. У меня хватает своих проблем, поэтому не хочу обсуждать другой клуб. В настоящий момент все мои мысли сосредоточены на моей команде», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.

Напомним, что об отставке Аллегри было объявлено в пятницу, 17 мая. Недавно «старая синьора» выиграла Кубок Италии, а в чемпионате страны занимает четвертое место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Андреа Пирло ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра» Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме» Гвардиола объяснил замену вратаря Эдерсона, которая разозлила футболиста Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 19:00
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.20 3.70 1.77
Видео
18.05.24 в 21:45
Торино Торино
Милан Милан
2.85 3.35 2.39
Видео
19.05.24 в 13:30
Сассуоло Сассуоло
Кальяри Кальяри
2.19 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
11:52 · Италия. Серия А
Аллегри пока не рассматривает предложения из Саудовской Аравии
11:37 · Италия. Серия А
Пирло ответил на вопрос об увольнении Аллегри
10:15 · Италия. Кубок
Капелло высказался об увольнении Аллегри из «Ювентуса»
08:37 · Италия. Серия А
Фонсека дал ответ «Милану»
17 Мая
23:53 · Италия. Серия А
Гол Кварацхелии со штрафного позволил «Наполи» не проиграть «Фиорентине»
22:50 · Италия. Серия А
Рабио – об Аллегри: «Вы заслужили другое прощание с клубом»
21:09 · Италия. Серия А
«Милан» лидирует в борьбе за форварда «Штутгарта» 1
19:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» сделал Мотте предложение возглавить команду
19:25 · Италия. Серия А
Назван исполняющий обязанности главного тренера «Ювентуса»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» установила ценник на Копмейнерса слухи
12:42 · Италия. Серия А
Мостовой: «Фиорентина» выглядит намного лучше «Наполи»
11:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» активно обсуждает возможный трансфер защитника «Милана»
10:40 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл замену Осимхену в Мадриде
07:58 · Италия. Серия А
Буффон обратился в «Ювентусу»
07:26 · Италия. Серия А
Начо может уйти из «Реала» в итальянский гранд
Все новости
Рекомендуем