Пирло ответил на вопрос об увольнении Аллегри

Главный тренер генуэзской «Сампдории» Андреа Пирло высказался об увольнении Массимилиано Аллегри с поста рулевого туринского «Ювентуса».
«Думаю, сейчас не самое подходящее время для обсуждения этого. У меня хватает своих проблем, поэтому не хочу обсуждать другой клуб. В настоящий момент все мои мысли сосредоточены на моей команде», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.
Напомним, что об отставке Аллегри было объявлено в пятницу, 17 мая. Недавно «старая синьора» выиграла Кубок Италии, а в чемпионате страны занимает четвертое место.
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