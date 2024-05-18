Фонсека дал ответ «Милану»

Португальский тренер Паулу Фонсека, который сейчас работает в «Лилле», заявил о готовности занять пост главного тренера «Милана». Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира.

Руководство итальянского топ-клуба подготовило для специалиста трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026 года. Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Милана» занимает Стефано Пиоли.

После 36 туров чемпионата Италии «россонери» набрали 74 балла и занимают второе место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Милан» на выезде встретится с «Торино».