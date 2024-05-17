Гол Кварацхелии со штрафного позволил «Наполи» не проиграть «Фиорентине»

37-й тур Серии А стартовал матчем «Фиорентина» - «Наполи». Уже на восьмой минуте чемпионы прошлого сезона вышли вперед после корнера и удара головой Амира Ррахмани. Этот гол раскрыл игру, и команды не отсиживались в обороне, вот только следующий мяч был забит также со стандарта. Кристиано Бираги со штрафного закрутил мяч в цель - 1:1. Несколько минут, и после ошибки Маттео Политано Мбала Нзола перевернул ход игры - 2:1. После перерыва гости отыгрались, и уже Хвича Кварацхелия шикарно исполнил штрафной удар - 2:2. Политано мог исправиться за свой провал, но мяч после его удара прилетел в штангу. В концовке Андреа Белотти заработал пенальти после столкновения с вратарем, но ВАР помог судье его отменить.

2:2 в итоге, «Фиорентина» остается восьмой, соперник идет следом с отставанием в два очка.