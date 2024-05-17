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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Кварацхелии со штрафного позволил «Наполи» не проиграть «Фиорентине»

17 Мая 2024 • 23:53 Комментировать
Фиорентина
2:2
Наполи
окончен

37-й тур Серии А стартовал матчем «Фиорентина» - «Наполи». Уже на восьмой минуте чемпионы прошлого сезона вышли вперед после корнера и удара головой Амира Ррахмани. Этот гол раскрыл игру, и команды не отсиживались в обороне, вот только следующий мяч был забит также со стандарта. Кристиано Бираги со штрафного закрутил мяч в цель - 1:1. Несколько минут, и после ошибки Маттео Политано Мбала Нзола перевернул ход игры - 2:1. После перерыва гости отыгрались, и уже Хвича Кварацхелия шикарно исполнил штрафной удар - 2:2. Политано мог исправиться за свой провал, но мяч после его удара прилетел в штангу. В концовке Андреа Белотти заработал пенальти после столкновения с вратарем, но ВАР помог судье его отменить.

2:2 в итоге, «Фиорентина» остается восьмой, соперник идет следом с отставанием в два очка.

Протокол игры  
Фиорентина2:2Наполи
  8'Ррахмани Амир (0:1)
(1:1) Бираги Кристиано40'  
(2:1) Нзола М'Бала42'  
  57'Кварацхелия Хвича (2:2)
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIМиленкович НиколаБираги Кристиано 78' (Паризи Фабьяно ( 78') Мело Артур 87' (Лопес Максим ( 87') Бонавентура ДжакомоГонсалес НиколасБельтран Лукас 78' (Мандрагора Роландо ( 78'  84') Куаме Кристиан 67' (Иконе Жонатан ( 67') Нзола М'Бала 67' (Белотти Андреа ( 67')
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклКристенсен ОливерФараони МаркоДункан АльфредБарак АнтонинКастровилли Гаэтано
Мерет АлексМаццокки ПаскуалеРрахмани АмирЭстигор ЛеоОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславКаюсте Йенс  70'Политано Маттео 76' (Нгонж Сириль ( 76') Симеоне Джованни 76' (Распадори Джакомо ( 76') Кварацхелия Хвича  41' 86' (Линдстрём Йеспер ( 86')
Запасные: Идасяк ГубертКонтини НикитаНатанЖуан ЖезусТраоре ХамедДендонкер Леандер
17 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Фиорентина Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

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