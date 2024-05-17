Рабио – об Аллегри: «Вы заслужили другое прощание с клубом»

Адриен Рабио, полузащитник туринского «Ювентуса» адресовал в соцсети пост для уволенного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

«Вас запомнят, как одного из самых тренеров-победителей в истории «Ювентуса». Вы заслужили другое прощание с клубом. Спасибо за всё, мистер и удачи», - пишет Адриен. Этот текст француз добавил к фотографии, на которой игроки «Юве» качают на руках Аллегри.

Напомним, что на неделе за считаные дни до увольнения Аллегри с «Ювентусом» выиграл Кубок Италии. По информации СМИ, уволили туринцы тренера за неподобающее поведение в концовке и после финального матча.

«Ювентус» уволил Аллегри