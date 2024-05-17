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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» лидирует в борьбе за форварда «Штутгарта»

17 Мая 2024 • 21:09 Комментировать (1)
Торино
...
Милан
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Через 23 ч. 15 мин.

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может продолжить карьеру в чемпионата Италии.

Как сообщает Foot Mercato, итальянский клуб, который ищет замену уходящему летом Оливье Жиру, лидирует в борьбе за игрока «Штутгарта». В контракта футболиста с немецким клубом прописана сумма отступных, которая составляет 17,5 млн евро.

В текущем сезоне Гирасси провёл 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, забил 28 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт со «Штутгартом» действует до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Marco Van Basten
17 Мая 2024 в 21:40
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