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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сделал Мотте предложение возглавить команду

17 Мая 2024 • 19:36 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
20.05 21:45

Тьяго Мотта, рулевой «Болоньи», может продолжить работу в другой итальянской команде.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб, который сегодня официально объявил об уходе Массимилиано Аллегри, сделал предложение Мотте. Сейчас туринцы ждут ответа от 41-летнего тренера, «Болонья» которого в этом сезоне получила путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, Аллегри тренировал «Ювентус» с 2021 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 67 баллов и идёт на четвёртой строчке в таблице итальянского чемпионата.


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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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