«Ювентус» сделал Мотте предложение возглавить команду

Тьяго Мотта, рулевой «Болоньи», может продолжить работу в другой итальянской команде.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб, который сегодня официально объявил об уходе Массимилиано Аллегри, сделал предложение Мотте. Сейчас туринцы ждут ответа от 41-летнего тренера, «Болонья» которого в этом сезоне получила путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, Аллегри тренировал «Ювентус» с 2021 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 67 баллов и идёт на четвёртой строчке в таблице итальянского чемпионата.