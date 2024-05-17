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Чемпионат Италии. Серия А

Назван исполняющий обязанности главного тренера «Ювентуса»

17 Мая 2024 • 19:25 Комментировать

Вечером пятницы туринский «Ювентус» официально уволил с поста главного тренера Массимилиано Аллегри.

Как пишет в своей соцсети Фабрицио Романо, исполнять обязанности главного тренера «бьянконери» на два оставшихся матча Серии А будет уругвайский специалист Паоло Монтеро.

«Ювентус» продолжает работать над заключением контракта с Тиаго Моттой в качестве нового главного тренера на следующий сезон после того, как официальное предложение уже отправлено», - добавляет Романо.

Напомним, что «Ювентус» на неделе в последнем матче с Аллегри у руля клуба выиграл Кубок Италии, минимально победив «Аталанту».

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