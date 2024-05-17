Туринский «Ювентус» официально объявил на своих медиаресурсах об увольнении с поста главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

«Массимилиано Аллегри больше не является тренером «Ювентуса», - гласит пост пресс-службы «бьянконери».

Напомним, что Аллегри возглавлял «Юве» три последних года – с мая 2021 года. Это был второй приход тренера в туринский клуб. Ранее он трудился в «Ювентусе» с 2014 по 2019 годы. Вместе с клубом итальянец завоевал суммарно 12 трофеев – пять побед в Серии А, пять побед в Кубке Италии и две – в Суперкубке.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» является Тьяго Мотта из «Болоньи».