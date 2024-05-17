Мостовой: «Фиорентина» выглядит намного лучше «Наполи»

Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Наполи».

«Фиорентина» близка к тому, чтобы показать уверенный финиш сезона, возможно, даже с победой в еврокубке. «Фиорентина» выглядит намного лучше своего соперника - три победы в четырех встречах», - передает слова Александра «Всепроспорт».

Матч между «Фиорентиной» и «Наполи» состоится сегодня, 17 мая, на стадионе во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают восьмое место, а гости – девятое.