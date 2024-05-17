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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл замену Осимхену в Мадриде

17 Мая 2024 • 10:40 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион, выступающий в нынешнем сезоне за «Алавес» на правах аренды, может трудоустроиться в итальянском чемпионате. Об этом сообщает аккаунт deadlinedaylive со ссылкой на источник.

В подписании футболиста заинтересован «Наполи». Неаполитанский клуб рассматривает кандидатуру Омородиона в качестве замены нигерийцу Виктору Осимхену, который близок к смене клубной прописки грядущим летом.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 20-летний испанец провел 32 встречи. Омородион отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Атлетико Мадрид Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги
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