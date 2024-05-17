Буффон обратился в «Ювентусу»

Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о триумфе своей бывшей команды в Кубке Италии. В финальном матче «старая синьора» минимально победила «Аталанту» со счетом 1:0.

«Команда выиграла трофей благодаря слаженным действиям, своему мужеству и амбициям. «Юве», мои поздравления! И желаю «Аталанте» удачи в финале Лиги Европы», - оставил сообщение легендарный голкипер в своих социальных сетях.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Ювентус» с 67 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри уступают идущей третьей «Болонье» по дополнительным показателям.