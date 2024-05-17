Начо может уйти из «Реала» в итальянский гранд

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может оказаться в итальянском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

По сообщениям источника, в подписании опытного футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» привлекает разносторонность испанца, способного сыграть на разных позициях. Напомним, что действующий контракт Начо с «королевским» клубом истекает грядущим летом.

Ранее в прессе сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в Англии.

Защитник выступает за «Реал» с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.