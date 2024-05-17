Де Лаурентис выбрал нового тренера для «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может возглавить другой итальянский клуб, об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно данным журналиста, в специалист находится в сфере интересов «Наполи». Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис начал переговоры с Гасперини о возможном сотрудничестве. Срок действующего контракта тренера с бергамасками рассчитан до середины 2025 года.

Стоит отметить, что по ходу текущего сезона «Наполи» сменил трех наставников. По итогам 36 туров чемпионата Италии команда с 51 баллом занимает девятое место в турнирной таблице.