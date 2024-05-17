​«Милан» нашёл замену Меньяну в Португалии

Вероятность ухода французского голкипера Майка Меньяна из «Милана» остаётся весьма высокой - за ним охотятся не только некоторые клубы английской Премьер-лиги, но и богатейший немецкий клуб, мюнхенская «Бавария».

И в «Милане» готовятся к тому, что будущее придётся строить без Меньяна - а потому ищут нового классного голкипера. Им может стать 25-летний Диогу Кошта из «Порту», об интересе итальянского гранда к нему сообщает португальское издание A Bola.

Но, скорее всего, этот момент тесно увязан и с возможным сотрудничеством клуба с нынешним наставником «Порту» Серджиу Консейсау - его часто называют преёмником Стефано Пиоли.