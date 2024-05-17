Рейндерс: «Я - тотальный полузащитник»

Полузащитник итальянского «Милана» Тиджани Рейндерс назвал себя «тотальным полузащитником» - так он описал перемены, произошедшие с ним за последний год в составе «россонери». Рейндерс перебрался в клуб прошлым летом:

- Я стал игроком, который может исполнять любую роль в середине поля, в этом году я превратился в тотального полузащитника. Для меня это важный признак моего прогресса, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Термин «тотальный» в призме футбольной лингвистики тесно ассоциируется с Нидерландами, подарившими миру в конце 60-х годов прошлого столетия блестящую концепцию «тотального футбола».