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Чемпионат Италии. Серия А

​Рейндерс: «У нас была цель - выиграть титул»

17 Мая 2024 • 01:39 Комментировать

Нидерландский полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс не стал скрывать, что выступление своей команды в нынешнем сезоне считает неудачным. По его словам, перед футболистами клуба стояла цель - выиграть чемпионский титул. Но его взял другой миланский клуб - «Интер». И футболисты «Милана» вряд ли гордятся тем, что Скудетто вернулось в город, но не к ним.

- У нас была цель стать чемпионами, а этого не случилось. Что касается меня, то я адаптировался к итальянскому чемпионату и прогрессировал шаг за шагом. Уверен, что следующий сезон будет лучше - и для меня, и для команды, - цитирует слова Рейндерса BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тиджани Рейндерс
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