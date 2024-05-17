​Лалас: «Пулишич - лучший игрок «Милана» в нынешнем сезоне»

Рыжеволосый красавец Алекси Лалас, самый видный игрок в составе сборной США на чемпионате мира 1994 года, высоко ценит выступления своего номинального соотечественника Кристиана Пулишича в «Милане». Он считает его лучшим игроком итальянского клуба в минувшем сезоне:

- Если учесть, что это был не прекрасный сезон для «Милана», но прекрасный для Кристиана. Он демонстрировал здоровый, продуктивный футбол, за которым было приятно наблюдать. Я считаю его самым ценным игроком «Милана» в минувшем сезоне, - цитирует слова Лаласа pianetamilan.it.

Ранее Пулишич выступал в составе лондонского «Челси».