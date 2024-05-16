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Чемпионат Италии. Серия А

Фонсека может возглавить «Милан»

16 Мая 2024 • 22:31 Комментировать
Торино
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Милан
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18.05 21:45

Новым главным тренером «Милана» может стать Паулу Фонсека.

Как сообщает Sky Sports Italia, наставник «Лилля» является главным кандидатом на замену в итальянской команде Стефано Пиоли, который по окончании сезона покинет клуб. Руководство «россонери» довольно тем, в какой футбол играют команды португальского специалиста

Ранее была информация, что «Милан» может пригласить на пост главного тренера Марсело Гальярдо, который сейчас работает в Саудовской Аравии.

Португалец Фонсека возглавляет французский «Лилль» с 2022 года, в текущем сезоне команда идёт на третьей строчке в таблице, набрав 58 баллов.

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