Фонсека может возглавить «Милан»

Новым главным тренером «Милана» может стать Паулу Фонсека.

Как сообщает Sky Sports Italia, наставник «Лилля» является главным кандидатом на замену в итальянской команде Стефано Пиоли, который по окончании сезона покинет клуб. Руководство «россонери» довольно тем, в какой футбол играют команды португальского специалиста

Ранее была информация, что «Милан» может пригласить на пост главного тренера Марсело Гальярдо, который сейчас работает в Саудовской Аравии.

Португалец Фонсека возглавляет французский «Лилль» с 2022 года, в текущем сезоне команда идёт на третьей строчке в таблице, набрав 58 баллов.