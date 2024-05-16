Президент «Наполи» отреагировал на информацию об интересе к Конте

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», высказался об интересе клуба к Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» возглавит команду со следующего сезона.

- Я никогда о нём не говорил, это вы постоянно говорите про Конте. Эта тема обсуждалась осенью прошлого года, вот и всё. Кажется, что существует только один человек, который может вывести наш клуб на самый высокий уровень, но это не так, - сказал Де Лаурентис.

Конте находится без работы с лета прошлого года, его последним клубом был «Тоттенхэм».

«Наполи» в текущем сезоне идёт на девятой строчке в таблице, набрав 51 очко.