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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» отреагировал на информацию об интересе к Конте

16 Мая 2024 • 20:40 Комментировать
Фиорентина
...
Наполи
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Через 23 ч. 53 мин.

Аурелио Де Лаурентис, президент «Наполи», высказался об интересе клуба к Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» возглавит команду со следующего сезона.

- Я никогда о нём не говорил, это вы постоянно говорите про Конте. Эта тема обсуждалась осенью прошлого года, вот и всё. Кажется, что существует только один человек, который может вывести наш клуб на самый высокий уровень, но это не так, - сказал Де Лаурентис.

Конте находится без работы с лета прошлого года, его последним клубом был «Тоттенхэм».

«Наполи» в текущем сезоне идёт на девятой строчке в таблице, набрав 51 очко.

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Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Наполи ещё теги

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