Назван возможный следующий клуб Пиоли

Похоже, летом в «Милане» сменится главный тренер. Стефано Пиоли может покинуть клуб, причём слухи уже связывают его с «Наполи». Но у 58-летнего специалиста будут и другие варианты. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, назначить Пиоли на пост главного тренера хочет «Фенербахче».

По данным журналиста, спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко уже связался с представителями Пиоли, чтобы узнать о возможных условиях сделки.

Отметим, что Стефано Пиоли тренирует «Милан» с октября 2019 года. В этом сезоне команда уже обеспечила себе финиш на второй позиции в турнирной таблице Серии А.