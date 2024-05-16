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Чемпионат Италии. Серия А

Консейсау интересен клубу из Франции

16 Мая 2024 • 17:52 Комментировать

«Марсель» ищет нового главного тренера для команды. Титулованный провансальский клуб пытается заполучить Паулу Фонсеку, который хорошо показывает себя у руля «Лилля». Впрочем, в «Марселе» прорабатывают и «план Б».

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «Марсель» рассматривает кандидатуру Сержиу Консейсау на случай неудачи в переговорах по Фонсеке.

Стоит сказать, что в последнее время Консейсау слухи активно связывают с «Миланом». 49-летний достаточно давно – с лета 2017 года – тренирует «Порту».  

«Марсель» перед последним туром Лиги 1 занимает восьмое место в турнирной таблице, но ещё сохраняет шансы на попадание в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсель Лилль Порту Сержиу Консейсау Паулу Фонсека ещё теги
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